Ceyhan Belediyesinden sağlık hizmeti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde belediyenin Sağlık Hizmetleri Birimi, bir haftada yaklaşık 100 evi ziyaret ederek vatandaşlara sağlık hizmeti verdi.

İlerleyen yaşları nedeniyle hareket kısıtlılığı yaşayan yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik evde sağlık uygulaması devam ediyor. Belediyeye bağlı sağlık birimi ekipleri 1 haftada yaklaşık 100 evi ziyaret ederek, vatandaşların pansumanın yaptı, tansiyon, şeker ve ateşlerini ölçtü.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Evde sağlık hizmetleri kapsamında, ekiplerimiz Ceyhan genelinde ve köylerimizde çalışmalarını sürdürüyor. Yaşlılarımıza en iyi hizmeti verebilmek için 7/24 çalışıyoruz. Onların sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Yaşlılarımızın pansumanları, tansiyonları, şeker ölçümleri ve ateşleri ölçülüyor. Evde Hasta Bakımı ve Hasta Nakil Hizmetleri ile ihtiyacı olan vatandaşlarımızın en zor anlarında yanlarında oluyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemlidir" ifadelerini kullandı.