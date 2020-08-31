Ceyhan Belediyesinden yangın mağdurlarına yardım kolisi

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangınında evleri ve hayvanları zarar gören vatandaşlara destek oldu.

Ceyhan Belediyesi, yangından etkilenen mahallelere destek olmak için içinde battaniye, çocuk kıyafetleri, çocuk ayakkabısından oluşan yardım kolileri hazırlandı. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, CHP Adana İl Yönetimi ve Kadın Kolları ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara koliler dağıtıldı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, “Evleri yanan vatandaşlarımıza hazırlanan yardım kolilerini dağıtmaya başladık. Ceyhan Belediyesi olarak her türlü felaketten etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Ailelerimizin dertlerini dinledik, elimizden geleni yapmak için onların acısına ortak olduk. Vatandaşlarımıza desteklerimiz sürecektir. Tüm Kozan halkına tekrardan geçmiş olsun" dedi.