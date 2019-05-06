Ceyhan Belediyesi'ne 102 milyon liralık icra

Başkan Aydar, 112 mahalle muhtarları ile istişare toplantısında bir araya geldi. Ceyhan Belediyesi birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda konuşan Aydar, "Artık muhtarlarımız çok rahat bir şekilde bana ve birim müdürlerimize istedikleri zaman ulaşabilecekler. Burada müdürlerimizin ve kendi şahsi cep telefonu numaramı siz değerli muhtarlarımızla paylaşıyorum. İstediğiniz zaman mahallenizin ne sorunu olursa olsun bizlere ulaşıp bildirin. Belediyemizin borçları olmasına rağmen elimizden gelen bütün çabayı göstererek sorunları hep birlikte çözeceğiz" dedi.

Göreve geldikten sonra belediyeye 102 milyon lira icra gönderildiğini belirten Başkan Aydar, "Belediyenin toplam borcu 294 milyon lira oldu. Ama biz bu olumsuzlukların arkasına sığınmayarak çözüm üreteceğiz, kaynak oluşturacağız, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte hareket ederek ilçemiz için hiçbir ayrım olmaksızın hizmet edeceğiz" dedi.