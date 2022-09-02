Ceyhan Belediyesine yeni araçlar

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, araçları belediyenin öz kaynaklarıyla araçları satın aldıklarını belirterek, "Ceyhan için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Daha iyi ve daha çeşitli belediyecilik hizmetlerini sunmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.

Kiralama sisteminin belediyeye ek külfet getirdiğini, mümkün olduğunca araç-gereçleri belediye bünyesine kazandırmaya özen gösterdiklerini ifade eden Başkan Erdem, “Bu sayede hem Ceyhanlı hemşehrilerimizin kaynaklarını doğru kullanıyor, tasarruf ediyor, hem de araç ve hizmet çeşitliliğini artırıyoruz” diye konuştu.

Ceyhan'da rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilikte de öncü olma gayretlerini sürdürdüklerini söyleyen Başkan Hülya Erdem, “Ceyhan halkımız her şeyin en iyisine layık. Tüm kaynaklarımızı doğru, sürdürülebilir ve ekonomik bir yapıyla halkımızın hizmetine sunmaktan geri durmayacağız. Araçlarımız Ceyhan Belediyemiz için, Ceyhan halkımız için hayırlı, uğurlu olsun” dedi.