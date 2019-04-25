Ceyhan Belediyesi'nin borcu 192 milyon lira

Başkan Aydar, devraldığı Ceyhan Belediyesi'nin kasasında 18 bin lira para olduğunu ancak, 192 milyon 91 bin 17 lira borcu bulunduğunu duyurdu. Borçları içeren dev pankartı belediye binasına asacağını belirten Aydar, "Borç var diye hizmetlerimiz aksamayacak, hizmetlerimiz aralıksız sürecek. Biz seçim dönemimizde halkımıza şeffaf bir belediyecilik sözü vermiştik. Vatandaşımız rahat olsun, verdiğimiz her sözün arkasındayım” dedi.

Başkan Aydar belediyenin borçlarını şöyle sıraladı:

"Ceyhan Belediyesi eski dönem borç listesinde hakedişi yapılmamış borçlar: 59 milyon 838 bin 17 lira, vergi, emekli sandığı ve SGK'ya olan borçlar: 84 milyon 306 bin 105 lira, bankalara olan borçlar: 21 milyon 850 bin 776 lira, Esnafa olan borçlar: 13 milyon 578 bin 262 lira, belediye personeline olan borçlar: 5 milyon 635 bin 342 lira, çeşitli kurumlara olan borçlar: 3 milyon 558 bin 538 lira, Belediye Personel A.Ş borçları: 3 milyon 723 bin 975 lira."