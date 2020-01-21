Ceyhan Cezaevi Bekleme Salonu inşaatı başladı

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ceyhan M Tipi Kapalı Cezaevi'nde yatan mahkumların ailelerinin görüş günlerinde açık alanda bekleme çilesine son vermek için çalışmaları başlattı.

Başkan Aydar yaz, kış, soğukta ve sıcakta sevdiklerini görmek için bekleyen çocukların ve kadınların çileli bekleyişine duyarsız kalmadı. Türlübaş Mahallesi Özdemir Sabancı Bulvarı üzerinde bulunan Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun önündeki boş araziye konforlu bir bekleme salonu inşasına başlandı.

“Mahkum yakınlarının çileli bekleyişine şahit olduk, çözüm ürettik”

Yapımına başlanan bekleme salonu hakkında bilgi veren Ceyhan Belediye Başkan Aydar, “Cezaevini ziyaretimiz sırasında mahkum yakınlarının çileli bekleyişine şahit olmuştuk. Kadınlar, çocuklar açık alanda, zorlu hava koşulları altında yakınlarıyla görüşmek için saatlerce beklemek zorunda kalıyorlardı. Özellikle tuvalet ihtiyacı büyük problem haline geliyordu. Cezaevi bizim görev alanımız dışında ancak bu soruna nasıl bir çözüm bulabiliriz diye ekibimle birlikte bir çalışma yaptık. Cezaevinin önüne bulunan alana 530 metre büyüklüğünde içinde tuvaletlerin, çay ocağının bulunduğu, klimalı ve konforlu bir bekleme salonunun yapımına başladık. Çok kısa zamanda bekleme salonunu mahkum yakınlarının hizmetine sunmuş olacağız” dedi.