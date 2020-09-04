Ceyhan Devlet Hastanesi hizmete girdi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapımına 2013 yılında başlanan 285 yataklı yeni devlet hastanesinde hemodiyaliz bölümü hastalara hizmet vermeye başladı.

Teknolojiye uygun cihazlarla donatılan yeni Ceyhan Devlet Hastanesi Eylül ayı sonuna kadar tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacak.

Yeni hastanede tedavi görmeye başlayan hastaları ziyaret eden Kaymakam Dr. Bayram Yılmaz, yatak kapasitesinin 35 arttırılarak 285'e çıkarıldığını ve Eylül ayı içerisinde tüm birimlerin hizmete açılacağını söyledi.

Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, Ceyhan İlçe Sağlık Müdürü Hürrem Cebeci, Ceyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Süleyman Barış Kartal hastaları ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

Kaymakamı Yılmaz, “Yeni Ceyhan Devlet Hastanesi tüm Ceyhanlı hemşerilerimize hayırlı olsun. Bu gün bizim için özel bir gün. Çok sevinçliyiz ve mutluyuz. Burada hizmet alan tüm sağlık personellerimize başarılar diliyorum” dedi.

Kaymakam Yılmaz, Eylül ayı sonuna kadar 10 bloktan oluşan ve şehrin değişik yerlerinde hizmet veren diğer birimlerinde buraya taşınmasının ardından Ceyhan Devlet Hastanesinin tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül ise yaptığı açıklamada, "Son dönemde hükümetimiz tarafından yapılan sağlık yatırımlarına Ceyhanımızın da eklenmesiyle yıllardır bekleyen hastanemizin hemodiyaliz bölümü hizmete açılmıştır, jeneratör eksikliği ve Covid 19 salgını nedeniyle geciken açılışımız, yakın zamanda yapılacak taşınmayla tamamen hizmete girecek. Hemşehrilerimize arttılan hekim kadrosu ve yatak sayısıyla eksiksiz olarak hizmet verecektir. Hükümetimiz döneminde yapılan yatırımlarla Türkiye, yatak ve doktor ile yoğun bakım yatağı sayısındaki üstünlüğü ile oldukça avantajlıdır. Gelişmiş ülkelerin sağlık sistemlerinin dahi çöktüğü, insanların evlerinde, hastane koridorlarında yetersiz müdahale sebebiyle öldüğü bir dönemde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlık alanında yapılan devrim niteliğindeki hizmetler sayesinde başarılı ve sağlıklı bir süreç geçiriyoruz" diye konuştu.