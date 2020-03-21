Ceyhan HEM'de günlük bin adet maske üretilmeye başlandı

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İlçe Sağlı Müdürü Hürrem Cebeci ile Halk Eğitim Müdürü Nusret Oral ile birlikte harekete geçen Kaymakam Bayram Yılmaz, 10 kişilik bir ekip kurarak her gün bin adet koruyucu maske imalatını başlattı. İlk etapta 65 yaş ve üstü vatandaşlara dağıtılacak sonrasında diğer yaş guruplarına ücretsiz olarak dağıtılacak.

Dezenfekte için Heydar Aliyev Lisesi'nde de sabun ve kimyasal üretim başlatıldı. Sağlık müdürlüğünün de hazırladığı dezenfekte ilaçlarıyla koruyucu kolonya vatandaşlara sunuluyor.

Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, “Dünyanın birçok ülkesinde görülen koronovirüs salgınının ülkemizde yayılmasını engellemek ve etkilerinden vatandaşlarımızı korumak amacıyla alınan tedbirler kapsamında, Ceyhan İlçemizde ikamet eden 65 yaş üstü 4 bin 749 vatandaşımız başta olmak üzere ihtiyaç olduğunda kullanılacak şekilde ilçemiz Halk Eğitim Merkezinde standartlara uygun maske üretimine bugün başlandı" dedi.

Gerekli hijyen ortamının ve masalar sosyal mesafeleri sağlanarak hazırlanan atölyede 10 makinede ilk planda, Nonwoven cinsi malzemeden çift kat, 20 gr'lık olarak günlük 500 adet maske üretilmesi; önümüzdeki hafta üretimin günlük bin adede çıkarılması planlandı.

Haftanın 6 günü yapılacak üretime başlandığı saatlerde Kaymakam Bayram Yılmaz, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hürrem Cebeci, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nusret Oral maskeleri dikecek olan dikiş-nakış usta öğreticilerinden hijyen konusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını istediler.