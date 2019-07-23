Ceyhan Kültür Evi vatandaşların hizmetine açıldı

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ceyhan Kültür Evi'ni vatandaşların hizmetine açtı.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar daha önce kapalı olan Ceyhan Kültür Evi'nin kapılarını vatandaşlara da açarak, “Bundan sonra Kültür Evi Ceyhan'ındır” dedi.

Ceyhan Belediyesi bünyesinde bulunan ve önceki dönemlerde halkın kullanımına kapalı olan belediye başkanlarının kullandığı Ceyhan Kültür Evi, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın talimatı ile vatandaşların hizmetine açıldı. İlk kez genç bir çiftin kına töreni için açılan kültür evi vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Nişan, sünnet, kına gibi organizasyonlar için Ceyhanlıların hizmetine ücretsiz sunulan kültür evi için vatandaşlar Başkan Kadir Aydar' a teşekkür etti.

Ceyhanlıların mutluluğuna yaptığı hizmetlerle ortak olmaktan büyük onur duyduğunu belirten Başkan Aydar, “Vatandaşlarımıza kapalı olan Kültür Evini gerçek hak sahiplerinin hizmetine açtık. Daha önce söylediğimiz gibi mevki ve makam için değil hizmet yapmak için geldik. Ceyhan Belediyesinde olan ne varsa halkımızındır. Makam arabasını gelin arabası yaptığım gibi Kültür Evini de vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Hemşehrilerimizin her zaman hizmetindeyiz. Onların mutluluğuna ortak olmak ve verdiğimiz sözleri yerine getirmek bizleri onurlandırıyor. İlk kına törenini gerçekleştiren genç çiftlerimizi tebrik ediyor bu güzel hizmetinde hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Evliliğe ilk adımı atan Selma Nur ve Serdar çifti yapılan hizmetten mutlu olduklarını dile getirerek, “Kına törenimizi yapabilmek için kapalı spor salonu için talepte bulunduk. Başkanımız Kadir Aydar da kültür evini halkın hizmetine açtığını ve burada kına törenimizi yapabileceğimizi söyledi. Bizde bundan büyük mutluluk duyacağımızı belirttik. Başkanımız Kadir Aydar'a böyle güzel bir mekanı bizlere açtığı için teşekkür ediyoruz" dediler.