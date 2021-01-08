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Ceyhan Medyaevi kuruldu

Adana’nın Ceyhan ilçesinde dört medya şirketi tarafından Ceyhan Medyaevi kuruldu.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde dört medya şirketi tarafından Ceyhan Medyaevi kuruldu.


Ceyhan Medyaevi'nin kadrosunda Ceyhan Express Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Osman Süzer, Çukurova Analiz Gazetesi İmtiyaz Sahibi Neriman Çelebi, Arslan Medya Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Arslan ile Yeni Ceyhan Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bekir Uzel yer alıyor.


Ceyhan Medyaevi bünyesinde, Çukurova'nın geneline yayım yapan dört gazetenin yanı sıra radyo, web tv, web tasarım, sosyal medya danışmanlığı, led ekran, reklam ve tanıtım organizyonları, medya planlama alanlarında çalışmalar yürütülecek.

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