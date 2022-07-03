Ceyhan Meslek Yüksekokulunda mezuniyet sevinci

Ceyhan Meslek Yüksekokulu'nun (CMY) 2021-2022 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni Çukurova Üniversitesi Ceyhan Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Törene, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşehan Deniz Abik, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Deniz Yıldırım'ın yanı sıra akademik ve idari personel, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende geçtiğimiz mayıs ayı sonunda vefat eden Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 2. sınıf öğrencisi Murat Ölker'de unutulmadı. Mezun arkadaşları Murat Ölker'in fotoğrafını taşıyarak başarı belgelerini almaya çıktılar ve arkadaşlarını uzun süre alkışladılar.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören mezun öğrenciler adına dönem birincisi Murat Altınsu ve Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Deniz Yıldırım'ın yaptığı konuşmalar ile devam etti.

Kurulduğundan şu ana kadar yüksekokulun 10167 mezun verdiğini söyleyen Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Deniz Yıldırım, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ise 73'ü kız, 108'i erkek olmak üzere mezun sayısının 181 olduğunu ve Ceyhan Meslek Yüksekokulu'nun bölgenin ara eleman ihtiyacını karşılayan en büyük eğitim kurumlarından birisi olduğunu kaydetti.

Dereceye giren öğrencilere plaketlerinin takdim edilmesi ve mezun öğrencilere başarı belgelerinin verilmesi ile devam eden tören, mezun öğrencilerin kep atmaları ile sona erdi.