Ceyhan Nehri çevresinde rekreasyon çalışmaları başladı

Atatürk Mahallesi Dr. Mahir Alp Boydak Bulvarında atıl halde bulunan binalar Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın arsa sahiplerini ikna etmesiyle yıkılmıştı. Ceyhan Belediyesi binaların yıkılmasıyla oluşan 9 dönümlük arazide çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmaları için harekete geçti.

Atatürk Mahallesi rekreasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, “Yeşil alan ve iyileştirme çalışmaları yaptığımız bu alan Ceyhan'ın merkezinde yıllardır ihmal edilmiş, harabe haline gelmiş binaların bulunduğu bir alandı. Arsa sahiplerini mağdur etmeden binaları yıktık. Yıkım çalışmaları tamamlandı. Burası Ceyhan Nehri'nin kenarında şehrin vitrinini oluşturacak bir lokasyon. Biz bu 9 dönümlük arazide yemyeşil bir alan oluşturacağız” diye konuştu.

Alanın Ceyhan için önem arz ettiğini aktaran Başkan Aydar, “Bu alan vatandaşlarımızın huzur içinde vakit geçirip nefes alabilecekleri, şehrin akciğeri olma özelliğini taşıyacak bir alan olacak. Ceyhan'ı doğaya ve yaşama saygılı bir yönetim anlayışı ile yönetmeye göreve geldik. Bu yeşil alan çalışmamız ne ilk ne de son olacak. Ceyhan'ı görev süremiz içinde bölgenin en yeşil ilçesi haline getirmek için gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.