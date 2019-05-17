Ceyhan Nehri kıyıları bakıma alındı

Ceyhan'da yaşanan sel felaketinin ardından kötü görüntünün yaşandığı bakımsız Ceyhan Nehri kıyıları, Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın talimatı ile bakıma alındı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Denizcilik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Ceyhan Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri, çift taraflı olarak Ceyhan Nehri kıyısında temizlik, ağaç budama ve sel felaketinden kalan ağaç üzerindeki poşet ve atıkların temizlenmesi ile nehrin görsel estetiğini değiştirmeye başladı.

Ceyhan'ın yıllardır kanayan yarası haline gelen Ceyhan Nehri'nin çevre temizliğine önem verdiklerini belirten Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Nehir ıslah çalışmaları kapsamında, ağaçların budanması, atıkların temizlenmesi ile Ceyhan Nehri sahilinin görsel güzelliğini arttıracağız. Ceyhan için hayati öneme sahip Ceyhan Nehri'nin ıslahı için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Sahil yolu bizim vitrinimiz, Ceyhan Nehri ile ilgili çok güzel projelerimiz var, Ceyhan bizim dönemimizde rahat nefes alacak, görsel güzelliğine kavuşacaktır. Her şey güzel olacak" diye konuştu.