Ceyhan Nehri'nde balık ölümleri: Binlerce balığın ölüm nedeni araştırılıyor

Adana'da, Ceyhan Nehri'nde telef olan binlerce balığın ölüm nedenleriyle ilgili araştırmalar devam ediyor.

Ceyhan Nehri'nin Yüreğir ilçesi sınırlarından geçtiği bölümünde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ceyhan Nehri'nde yaşanan binlerce balığının ölmesiyle ilgili çalışma başlattı. Ekipler nehrin birçok noktasından su örneği alarak laboratuvarda incelemeye aldı. İncelemeye alınan su örneklerinden sonuç beklenirken, bölge halkı da sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Esen Mahallesi'nde 14 yıldır yaşadığını söyleyen Sedat Çetiner, "Balıklar öldükten sonra, 10 gün oldu tabi. Şu a ki suya bakarsanız tertemiz, şeffaf al iç. 10 gün önce geldiğin zaman simsiyah su geliyordu. Nehirde şu an hiçbir balığımız kalmadı. Yaklaşık 14 yıldır burada oturuyorum, 14 yıldır ben bir balık yakalamadım, avcılığım yok. Gece olur akşam olur balıklar zıplarlar. Akşam bir tane balık zıplamıyor, balıkların hepsini bitirdiler. Balığın ölüm nedeni araştırılsın, çıkarsınlar ortaya yazık günah. Havyan severlere de sesleniyorum, hadi çıkın buna da gelin seslenin. Bir köpek öldüğünde gelirler, şu balık için de gelin" diye konuştu.