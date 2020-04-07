İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ceyhan Nehri'ne düşen adam bulunamadı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde yaklaşık 2 hafta önce Ceyhan Nehri’ne düşen şahıs hala bulunamadı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaklaşık 2 hafta önce Ceyhan Nehri'ne düşen şahıs hala bulunamadı.


Edinilen bilgiye göre, 26 Mart günü Ceyhan ilçesinde meydana gelen olayda, ilçe merkezindeki köprüden bir kişinin suya düştüğünü gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.


Olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden dalgıçlar sevk edildi. Dalgıç polisler, nehre düşen 34 yaşındaki Şıhmus Musulluoğlu'nu arama çalışması başlattı. Dalgıç polisler, Ceyhan Nehri'nde 26 Mart'tan bu yana arama yapmasına rağmen kayıp genci bir türlü bulamadı.


Nehrin çok akıntılı olması nedeniyle arama çalışmalarına bir süre ara verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.