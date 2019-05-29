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Ceyhan OSB'ye yatırımcı ilgisi

Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı’nda bölgede yatırım yapmak isteyen firmaların arsa talepleri değerlendirildi.

Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı'nda bölgede yatırım yapmak isteyen firmaların arsa talepleri değerlendirildi.


Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.


Valilik makamında gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Vali Yardımcısı Murat Süzen, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, OSB yetkilileri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.


Ceyhan OSB'nin mevcut durumunun ayrıntılarıyla ele alındığı toplantıda, bölgede yatırım yapmak isteyen firmaların arsa talepleri değerlendirildi.


Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Ceyhan OSB'nin oluşumunda önemli mesafeler katedildiğine ve tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde, bölgenin ekonomik alandaki gelişiminin yanı sıra istihdama da önemli katkılar sağlayacağına vurgu yaptı. Vali Demirtaş, yatırımcı firmaların ilgisinden memnun olduklarını, bu durumun artarak devam etmesini umduklarını belirtti.


Ceyhan OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı, firmaların yatırım başvurularının görüşülmesi ve yapılması gereken çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulmasıyla son buldu.

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