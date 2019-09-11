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Ceyhan polisinden örnek davranış

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü polisleri, 11 okulda derslerinde başarılı 50 öğrenciye, okul kırtasiye seti, okul kıyafeti ve ayakkabı hediye etti.


Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek İçin Çocuklar ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında planlanan, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ve çeşitli etkinlikler ve aktivitelerden oluşan 'Umut Eli' isimli proje çerçevesinde örnek bir davranışa imza atıldı. Proje faaliyetleri kapsamında 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması ile 11 okulda derslerinde başarılı 50 öğrenci tespit edilerek, bu öğrencilere çanta, defter, cetvel ve gönye seti, kalem seti, suluk, kuru boya seti, silgi seti, kalemtıraş ve kalemlikten oluşan kırtasiye seti ile okul kıyafetleri ve ayakkabı hediye edildi.


Öğrencilere hediyelerini Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Alper Tunga Berberoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer ve Toplum Destekli Polislik Bürü Amiri Ramazan Özgüner verdi.

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