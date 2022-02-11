İhlas Haber Ajansı

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Ceyhan'da 2 ton kaçak tütün ele geçirildi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 2 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Adıyaman'dan Mersin'e bir araçla yüklü miktarda kaçak kıyılmış tütün sevk edileceği bilgisi alınması üzerine belirtilen araç Ceyhan ilçesi Mustafabeyli Mahallesi D-400 karayolunda durduruldu. Adli makamlardan alınan karara istinaden kamyonette yapılan aramada piyasa değeri 240 bin lira olan 2 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Araç sürücüsü M.D. hakkında idari işlem uygulandı.

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