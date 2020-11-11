Ceyhan'da 3 bin fidan dikildi

Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde yaklaşık 3 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt genelinde başlattığı “Geleceğe Nefes” kampanyası kapsamında 11 milyon fidan dikimi bir destekte Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçesinde geldi.

Ceyhan'ın 6 Ocak Mahallesinde bulunan Zerrin Ziya Çetin Anaokulunun bahçesinde yaklaşık 300 fidan toprakla buluştururken, Yumurtalık'ın Yeniköy Mahallesindeki dağlık alanında ise 2 bin 700 olmak üzere toplam 3 bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

Ceyhan'da Zerrin Ziya Çetin Anaokulunun bahçesinde düzenlenen fidan dikme etkinliğine Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Alpertunga Berberoğlu, Ceyhan Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Karakuş, AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül diğer protokol üyeleri ile öğretmenler, öğrenciler, vatandaşlar ve orman işletmesi işçileri katıldı. Burada dikilen fidanlara can suyu verildi.

Yumurtalık'ın Yeniköy Mahallesindeki fidan dikimine de Ceyhan Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü çalışanları, Denetimlik Serbestlik elemanları, öğrenciler, orman işletmesi işçileri ve vatandaşlar katıldı.