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Ceyhan'da 5 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde yapılan operasyonda 5 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan operasyonda 5 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Büyükmangıt Mahallesi'nde bir otomobilde kaçak sigara olduğu ihbarını aldı. Polis bulduğu otomobilde yaptığı aramada, 5 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirdi.


Olayla ilgili otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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