Ceyhan'da BESYO Hazırlık Kurslarında 40 öğrenci sınavı kazandı

Ceyhan Belediyesi'nin açtığı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Hazırlık Kursları ile 40 öğrenci sınavı kazandı.

Ücretsiz olarak düzenlenen Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Hazırlık Kurslarına katılan 140 öğrenciden 40'ı sınavı kazanarak BESYO bölümüne yerleşti.

Belediye Başkanı Hülya Erdem, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu kazanan gençlerin sevincine ortak oldu. Erdem, "Gençlerimiz 23 Ekim 2019'dan bu yana uzman kadromuzla yoğun bir sınava hazırlık dönemine başlamışlardı. BESYO hazırlık kursları daha önce ilçemizde özel kurumlar tarafından veriliyordu. Biz özellikle dezavantajlı öğrencilerimizin bu kurslardan yararlanamadığını görerek BESYO hazırlık kurslarını ücretsiz hale getirerek 40 öğrencimizin bugün geleceğin spor öğretmenleri, antrenörleri, yöneticileri ve spor eğitim uzmanı yapmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.