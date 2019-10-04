Ceyhan'da binlerce saman balyası yandı

Adana'nın Ceyhan ilçesi çıkan yangında, binlerce saman balyası yandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ekinyazı Mahallesinde büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırların arka kısmındaki saman balyaları henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Haber verilmesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi Ceyhan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında bir süre soğutma çalışması yapıldı.

Tavuk çiftliği sahibi Feyzi Özen, kendilerin ve komşularına ait toplam 10 bin adet balya samanın yandığını zararlarının 100 bin liradan fazla olduğunu söyledi. Özen, "Yangını sabaha karşı kimliği belirsiz kişi ve kişilerin motosikletle gelip samanları tutuşdurduklarını tahmin ediyoruz. Yetkililerin sabotaj yapan bu hainleri yakalanmalarını bekliyoruz ve huzursuzuz" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.