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Ceyhan'da çocukların 23 Nisan coşkusu

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.


Ceyhan Belediyesinin kaymakamlık binası önünde düzenlediği etkinlikte çocuklar, halat çekme, sandalye kapma, yumurta taşıma ve halat çekme yarışlarınde eğlenceli anlar yaşadı.


Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, özel yüz boyama ve hatıra köşesi de oluşturulan etkinliğe katılarak, çocukların ve ailelerin heyecanına ortak oldu.


23 Nisan'ın ruhuna uygun olarak barışa ve dostluğa çağrı yapan Başkan Erdem, “Atatürk'ün ‘Yurtta Sulh, Dünyada Sulh' şiarıyla hareket ediyoruz. Atamızın, ülkemizin her karış toprağına bıraktığı sevgi dolu izinden yürüyoruz” dedi.

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