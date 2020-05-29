İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ceyhan'da cuma namazı olağanüstü önlemler altında kılındı

Korona virüs salgını önlemleri kapsamında 19 Mart’ta toplu şekilde ibadete kapatılan camiler, olağanüstü önlemlerle yeniden ibadete açıldı.

Korona virüs salgını önlemleri kapsamında 19 Mart'ta toplu şekilde ibadete kapatılan camiler, olağanüstü önlemlerle yeniden ibadete açıldı. Ceyhan'da 74 gün sonra yeniden kılınan Cuma namazı için Ceyhan Belediyesi olağanüstü önlemler aldı.


İlçe merkezinde 12 camide, çevre mahallelerdeki 93 camide ve namaz için hazırlanan stadyum ve pazar yerlerinde dezenfekte işlemi yapıldı. Cuma namazı öncesinde Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ve Başkan Yardımcısı İlker Önük alınan önlemleri bizzat takip etti, vatandaşlara sosyal mesafe kurallarını hatırlattı.


Alınan önlemleri takip eden Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem; “Ülkemizin tamamında olduğu ilçemizde de 74 gün sonra yeniden camilerimiz ibadete açıldı. Normalleşme sürecinde yeniden bir salgın riski yaşamamız adına önlemlere özen göstermemiz hayatı önem arz ediyor. Ekiplerimiz hafta boyunca camilerimizde, stadyumda ve pazar yerlerinde dezenfekte çalışmalarını sürdürdüler. Cuma namazı öncesinde de cemaate ateş ölçümü ve maske dağıtımı yapıldı. Salgının ilçemizde yayılmaması için canla başla çalışan ekiplerimize, sağlık personellerine ve uyarı dikkate alıp uygulayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum “ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.