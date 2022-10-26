Ceyhan'da Cumhuriyet coşkusu

Adana Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlamaları çerçevesinde Ceyhan'da Haluk Levent Konseri ve kutlama programı düzenledi.

Ceyhanlıların yoğun ilgi gösterdiği programa katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar konuşmasına “Yaşasın Cumhuriyet” mesajıyla başladı. Başkan Zeydan Karalar, “Ceyhan farkını gösterdi. Biz de Ceyhan'ı çok seviyoruz. Ceyhan bu coşkusuyla Cumhuriyete bağlılığını bir kez daha gösterdi” dedi.

Ceyhanlıların sevgi seliyle karşıladığı ve bağrına bastığı Başkan Zeydan Karalar, “Cumhuriyet fazilettir, Cumhuriyet halkın her kesiminin yanındadır. Cumhuriyet Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi kimsesizlerin kimsesidir ve ilelebet payidar kalacaktır. Çanakkale'nin kahramanı, Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin önderi ve kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'e minnet borcumuzu asla unutmamalıyız. Cumhuriyet çok problem çözdü. 2. Yüzyıla girdiğimiz şu dönemde kalan problemler de çözülecek. Buna inanıp hep birlikte Cumhuriyeti koruyacağız. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet etti. Gençler Cumhuriyete sahip çıkmaktan asla vazgeçmeyecek. Hep birlikte Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağız” diye konuştu.

Başkan Zeydan karalar konuşmasının ardından SMA hastası çocuklara destek çağrısında da bulundu.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem de konuşmasında şunları söyledi:

“Kadim Ceyhan ilçemizde Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşamaktan duyduğumuz gururla, ülkemizin kurucusu Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığında yarınlara güvenle bakabilmenin kıvancını yaşıyoruz. Konsere katılan hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bugün bizim günümüz. Bugün Cumhuriyet'in çocuklarının ülkesine, sanatçısına, başkanına daha çok sahip çıkma günü. İyi ki varsınız.”

Konuşmaların ardından Adanalı sanatçı Haluk Levent birbirinden güzel şarkılarıyla Ceyhanlıları coşturdu.