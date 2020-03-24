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Ceyhan'da dezenfekte seferberliği

Ceyhan Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, can kayıplarına neden olan korona virüs tehdidine karşı ilaçlama çalışmalarını ilçenin her yerine yaydı.


Temizlik işleri ekipleri, özel kıyafetler giyip, maske takarak Ceyhan genelinde çalışma başlattı. 70 personel, 10 özel araçtan oluşan ekipler, cadde ve sokakları, çöp konteynerleri, bankalar, kargo şirketleri, mağazalar, kütüphaneler, okullar, camiler, otobüs durakları gibi kalabalık alanlarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yaptı.


Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, korona ve halk sağlığını tehdit eden diğer virüslere karşı önlemler aldıklarını ifade ederek, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Umarım hem bizim aldığımız önlemler hem de vatandaşımızın bireysel olarak hijyen kurallarına özen göstermesi ile Ceyhan'da kovid-19 virüsünün yaşanmaması ve yayılmaması için elimizden geleni yapacağız. İlçemizin sağlığı ve huzuru için tedbirlerimizi bir üst seviyeye çıkardık. Halkımızın yoğun olarak bulunduğu meydan ve parklarda dezenfeksiyon çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımız için gerekli tedbirleri büyük bir titizlikle yerine getiriyoruz ve gece gündüz çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

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