İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ceyhan'da hayvan barınağına mama desteği

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, meclis üyeleriyle Ceyhan Belediyesi Hayvan Barınağınamama desteğinde bulundu.

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, meclis üyeleriyle Ceyhan Belediyesi Hayvan Barınağına


mama desteğinde bulundu.


Başkan Bünül, yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde hayvan barınağındaki olumsuzlukların önüne geçmek için can dostların ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi. Bünül, "Ceyhanımızda çevre, doğa ve hayvan haklarını koruma maksadıyla Cumhur İttifakı olarak Ağustos ayı Belediye Meclisi Toplantısında Çevre Doğa ve Hayvan Hakları Koruma Komisyonu kurulması teklifini getireceğiz. Biz, doğadaki tüm canlıların yaşam haklarını savunuyoruz, savunacağız. Her alanda Ceyhan'a ve Ceyhanlı hemşehrilerimize gerekli tüm desteği sağlayacağımızın sözünü veriyoruz. Güven ortamında ve huzur dolu bir Ceyhan oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.