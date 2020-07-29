Ceyhan'da hayvan barınağına mama desteği

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, meclis üyeleriyle Ceyhan Belediyesi Hayvan Barınağına

mama desteğinde bulundu.

Başkan Bünül, yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde hayvan barınağındaki olumsuzlukların önüne geçmek için can dostların ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi. Bünül, "Ceyhanımızda çevre, doğa ve hayvan haklarını koruma maksadıyla Cumhur İttifakı olarak Ağustos ayı Belediye Meclisi Toplantısında Çevre Doğa ve Hayvan Hakları Koruma Komisyonu kurulması teklifini getireceğiz. Biz, doğadaki tüm canlıların yaşam haklarını savunuyoruz, savunacağız. Her alanda Ceyhan'a ve Ceyhanlı hemşehrilerimize gerekli tüm desteği sağlayacağımızın sözünü veriyoruz. Güven ortamında ve huzur dolu bir Ceyhan oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.