Ceyhan'da İlköğretim Haftası, törenle kutlandı.

2019-2020 Eğitim- Öğretim yılı ilköğretim haftası kutlama programı Atatürk anıtına çelenk sunularak başladı.

Kutlama programı çelenk sunumunun ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Cumhuriyet meydanında yapılan kutlamanın ardından protokol, Cumhuriyet ilkokuluna geçerek yeni Eğitim ve Öğretim haftasını öğrencilerle birlikte kutladılar.

Törene Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Ersin Ağca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer, Ak Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül Okul müdürleri ve Ceyhan'da bulunan kamu kurum müdürleri ve daire amirleri katıldı.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, İlköğretim haftası ile ilgili bir mesaj yayınlayarak Tüm öğretmen ve öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılını kutladı.

Başkan Aydar, ‘'Okul demek; zenginlik demek, öğrenci demek, geleceğimizi elde etmemizi sağlayacak olan beşeri sermaye demek. Ne mutlu bizlere ki; genç ve dinamik bir nüfusa, dolayısıyla çok kıymetli bir sermayeye sahibiz. Okullarda sadece bilgi aktarımı yapılmaz. Okulların görevi, insanları yetiştirip sadece meslek sahibi haline getirmek olarak da sınırlanamaz. Okullar, insana bireysel ve toplumsal sorumluluk duygusu da aşılar. Milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimsetir ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını da sağlar. Hoşgörü ve adalet duygusu işte bu değerlerle gelişir. Sorumluluk sahibi bireyler olabilmek, işte bu aktarımlarla mümkün hale gelir. Mutlu, huzurlu ve müreffeh içerisinde yaşanacak yarınlar, işte tam da bu dönemlerde okullarda inşa edilir. Binlerce yıllık tarihi geçmişi bulunan bu millet, hiçbir dönemde diz çökmedi, eğilmedi, bileğini büktürmedi. Bunu birlik ve beraberlikle başardı, dayanışma ve kardeşlik duygusuyla başardı, bizi birbirimize bağlayan kültür köklerimize sıkı sıkıya sarılarak başardı. Tehlike şu ki; Kültürümüzü yozlaştırmaya, birlik ve beraberlik bağlarımızı zayıflatmaya, bizi birbirimizden koparmaya, ayırmaya ve ayrıştırmaya çalışanlar var. Bu yüzden çocuklarınızın zihinsel ve fiziksel gelişimlerini tamamladıkları bu süreçte onların sürekli yanında olun, sürekli kontrol ve denetiminiz altında tutun! Onları ahlaki değerler üzerine yetiştirin, aile ve akrabalık bağlarını güçlü tutmalarını sağlayın! Manevi yoksunluk yaşamasınlar, onları böylesine tehlikeli bir boşluğa mahkûm etmeyin! Biliniz ki, onlara bu manada uzatacağınız her el, aslında millete uzattığınız el olacak” dedi.