Ceyhan'da kick boks heyecanı

Kick Boks Adana İl Temsilciliği tarafından organzie edilen İllerarası Kick Boks Cumhuriyet Kupası Ceyhan'da yapıldı.

Adana'da ‘1. İllerarası Kick Boks Point Fignting Cumhuriyet Kupası' müsabakaları Ceyhan Spor Salonunda gerçekleştirildi. 9 ilden 24 kulübün katıldığı şampiyonaya 300 üzerinde sporcu müsabakalara çıktı.

Kick Boks Adana İl Temsilcisi Şehmus Baysal, kick boks sporunu her ilçede şampiyonalar yaparak güçlendirdiklerini belirterek, "Bir sonraki şampiyonamızda çıtayı biraz daha yükselteceğiz" dedi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, salonun yenilenmesi için girişimlere başlayacaklarının müjdesini verdi.

Gün boyu süren müsabakalar sonrasında Yıldızlar Takım Maçı'nda AYS Spor Kulübü A Takımı 1'inci, Nizam MAE Hem Spor Kulübü 2'nci, AYS Spor Kulübü B Takımı 3'üncü, Altunay Spor Kulübü ise 4'üncü oldu.

Minikler Takım Maçı'nda ise Kenan Karık Spor Kulübü 1'inci, Kadıoğlu Spor Kulübü 2'nci, Nizip MAE Hem Spor Kulübü 3'üncü, AYS Spor Kulübü 4'üncü oldu.

Takım ve bireysel olarak dereceye girenlere plaket ve madalyaları verildi.