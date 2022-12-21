Ceyhan'da köprü yapıldı, hastane yolu hizmete açıldı

Başkan Erdem, sosyal ve toplumsal belediyecilikten taviz vermeden, dedikodulara kulak asmadan Ceyhanlılar için çalıştıklarını ifade ederek, sağlık personelinin ve çevre mahallelerin yeni yapılan Ceyhan Devlet Hastanesi'ne ulaşım sorununu çözdüklerini söyledi. Erdem, "Biz inandık, çalıştık ve başardık. Ceyhanımız için üretmeye, sorunlarımızı çözmeye, gece-gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Yüreğini ferah tut Ceyhanlım. Emanetin emin ellerde. Emanetin güvende” dedi.