Ceyhan'da köy şenlikleri başladı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde belediye geleneksel köy şenlikleri düzenliyor.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, bu yılki şenlikleri Üçdut Yeşilova Mahallesi'nde başlattı.

Ceyhanlı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yaz akşamlarının ilk köy şenliğinde Ceyhanlı sanatçı Sergen ile Hasan Emre Ağmaz, sahneye çıktı. Başkan Erdem, şenliklerin yaz boyunca devam edeceğini belirterek, katılım sağlayan tüm hemşehrilerine ve sahne alan sanatçılara teşekkür etti. Başkan Erdem, “Ceyhan'da rutin belediyecilik hizmetleri dışında vatandaşlarımızı stresten uzaklaştırmak, güzel anlar yaşamasını sağlamak için kültür-sanat etkinliklerimizi, şenliklerimizi sürdüreceğiz. Yüreğimizi bir etmeye devam edeceğiz” dedi.

Şenliklerin diğer köylerde de devam edeceğini belirten Başkan Erdem, kadınların köydeki park genişletme taleplerini de yerine getireceğini vurguladı.

Başkan Hülya Erdem, konser sonunda sanatçılara ve müzisyenlere çiçek sundu.