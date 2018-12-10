Ceyhan'da köylerarası futbol turnuvası

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Ceyhan ilçesinde düzenlediği köylerarası futbol turnuvası 19 takımın katılımıyla başladı. Geçen kasım ayında kalp krizi nedeniyle 30 yaşında vefat eden Büyükmangıtspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Arda Balta'nın anısına düzenlenen turnuvanın başlama vuruşunu çocukları İskender (6) ve Çetin Balta (4) yaptı. Duygu dolu anlatın yaşandığı turnuvanın açılış töreninde Arda Balta için dualar edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Ceyhan Köylerarası Arda Balta Futbol Turnuvası'nın açılış seremonisi ilçe merkezinde kortej yürüyüşüyle başladı. Turnuvaya katılan Çokçapınar, Narlık, Nazımbey Yeniköy, Doruk, Sağkaya, Dağıstan, Kösreli, Kıvrıklı, Sosyalı, Gümürdülü, Büyükmangıt, Kurtpınarı, Sirkeli, Akdam, Kurtkulağı, Hamitbeybucağı, Mercimek, Tumlu ve Mercin köylerinin futbolcuları, kent protokolü ile vatandaşları selamladı.

Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Başkanı Halil Hızlısoy, Ceyhan İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Caner Taymış, MHP Ceyhan Belediye Başkan Adayı Mustafa Bayar, muhtarlar ve sporcular Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende bir araya geldi.

Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz ve Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, yaptıkları konuşmalarda spor camiasının sevilen simalarından merhum Arda Balta'yı rahmetle anıp, centilmenlik kuralları içinde geçeceğine inandıkları turnuvaya katılan takımlara başarılar diledi. Duygu dolu anların yaşandığı törende Arda Balta için dualar edildi.

Seremoninin ardından korteje katılanlar maçlarının oynanacağı Ceyhan Sentetik Çim Saha'ya geçti. Turnuvanın ilk maçında Çokçapınar ile Dorukspor karşı karşıya geldi. Maçın başlama vuruşunu Arda Balta'nın çocukları İskender (6) ve Çetin Balta (4) yaptı. 4 grupta düzenlenen turnuvada ilk hafta maçlarında Çokçapınar 1- Dorukspor 3, Narlıkspor 6- Nazımbey Yeniköyspor 1, Dağıstanspor 2-Soysalıspor 3, Kösrelispor 2- Kıvrıklıspor 2, Büyükmangıtspor 0- Akdamspor 0, Kurkpınarı 1- Sirkelispor 5, Hamitbeybucağıspor 3- Mercinspor 2, Mercimekspor 2- Tumluspor 0 skorlarıyla sonuçlandı.