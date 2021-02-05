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Ceyhan'da kumar baskını

Ceyhan’da kumarhaneye çevrilen eve polis ekipleri baskın düzenledi.

Ceyhan'da kumarhaneye çevrilen eve polis ekipleri baskın düzenledi. V.B'ye ait eve yapılan baskında 15 şahsa sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı idari para cezası uygulandı.



Edinilen bilgiye göre, Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ceyhan merkez Ulus Mahallesi Cevher Dudayev Sokak'ta bulunan bir evde iki günlük takip sonucu kumar oynatıldığını tespit etti. Yapılan baskında içeride kumar oynatıldığını gören ekipler, 15 şahsa yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske takmadıklarından dolayı idari para cezası uyguladı.



Gözaltına alınan şüphelilerden V.B. hakkında kumar oynatmak ve yer temin etmekten adli işlem yapıldı.

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