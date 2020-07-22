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Ceyhan'da Kurban Bayramı öncesi denetimler arttı

Ceyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı.

Ceyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı.


Bayrama sayılı günler kalırken, Ceyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda üretim ve satış yerleri denetlendi. Zabıta ekiplerince ilçede fırın, pastane, kasap, lokanta, kafe, market ve benzeri iş yerlerinde yapılan denetimlerde genel hijyen, ruhsat, fiziksel ve teknik koşullar ile fiyat tarifesinin bulunup bulunmadığına, marketlerde ise özellikle son kullanım tarihine dikkat edildi.


Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz özveriyle 7 gün 24 saat kesintisiz çalışıyor. Bu denetimlerle hem vatandaşımız hem de esnafımız için birçok olumsuzluğun önüne geçiyoruz. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramını sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için bayram boyunca da görevlerinin başında olacaktır" dedi.

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