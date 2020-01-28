Ceyhan'da mahallelere sağlık ve temizlik çıkarması

Ceyhan Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin tek seferde bütün mahalleye hizmet fikri ile başlattığı hizmet seferberliği Mercimek Mahallesi ile devam etti.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın mahallelerin acil çözüm gerektiren yol ve kanalizasyon sorunlarını çözerken temizlik bilinci oluşturmak ve vatandaşın sağlık kontrollerini yapmak için 250 personel ve 72 araç ile Mercimek'e gitti.

Ceyhan Belediyesi'nin Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte yaptığı çalışmayla bir günde tüm Mercimek tertemiz hale getirildi, yollarına yama yapıldı. Bütün yaşlıların evlerinin temizlendiği, kişisel bakımları ve sağlık kontrollerinin yapıldığı, gider borularının temizlendiği ve temizlik sonunda bütün mahallenin anti bakteriyel dezenfektanlarla arındırıldığı aktarıldı. Diğer mahallelerde de devam edeceği bildirilen sağlık taraması ve detaylı temizlik çalışmasına Ceyhan Belediyesi‘nin tüm hizmet birimleri ile Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekiplerinin katıldığı bildirildi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, temizlik ve sağlık çıkarmasının diğer mahallelerde de devam edeceğini belirterek,

“Tüm ekiplerimiz ile birlikte Sarımazı, Esentepe, Kurtkulağı, Kurtpınarı mahallemizde de gerçekleştirdiğimiz hizmet seferberliğinde 250 personel ve 72 araç ile belediyemizin işlerini de aksatmamak için personelimizin tatilinden fedakarlık yaparak Ceyhan'a hizmet veriyoruz. 7 gün 24 saat Ceyhan için çalışıyoruz. Mercimek mahallemizin her köşesi baştan sona temizlendi ve yıkandı. Yollar asfaltlanan kadar acil çözüm gerektiren yerlere yama çalışması yapıldı. Bütün yaşlıların evleri temizlendi, kişisel bakımları yapıldı. Sağlık ekiplerimiz tüm vatandaşlarımıza tansiyon ve şeker ölçümü yaptılar. Kanalizyon giderleri de temizlendikten sonra tüm mahalle antibakteriyel dezenfektanlarla ilaçlandı. Bu proje kapsamında çalışmalar farklı bir mahallede tekrarlanacak. Ceyhan'ı, yaşadığımız şehri pırıl pırıl yapmak için, hastalarımızı yaşlılarımızı yalnız bırakmamak için çalışıyoruz, aynı zamanda farkındalık da oluşturmaya çalışıyoruz. Aynı hassasiyeti vatandaşlarımızdan da bekliyoruz” dedi.