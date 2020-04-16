Ceyhan'da maske dağıtımına başlandı

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda Ceyhan'a gelen maskelerin dağıtımına başlandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde virüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında toplu yaşam alanları ve kamuya açık alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesi üzerine Sağlık Bakanlığınca Adana'ya gönderilen maskeler, Ceyhan'da vatandaşların yoğun olarak bulunduğu otobüs duraklarında, taksi ve toplu taşıma araçlarında, kamu kurum binalarının girişlerinde, ATM önlerinde, Emniyet ve Jandarma tarafından yapılan yol ve araç kontrollerinde ve pazar yerlerinde ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

Kaymakam Yılmaz, vatandaşları bilgilendirdi

İlçe Kaymakamı Bayram Yılmaz, taksici esnaflara maske teslim edilirken maskesiz araç kullanmamaları ve maskesiz yolcu almamaları, ön koltuğa yolcunun oturmasına müsaade etmemeleri, en fazla 2 yolcu almaları konusunda bilgilendirdi. Kaymakam Yılmaz, ATM'lerde işlem yapan vatandaşlara da güvenlik görevlileriyle birlikte ücretsiz maske dağıtıp sosyal mesafe kuralına titizlikle uymalarını bir kez daha hatırlattı.

Belirtilen yerlerde ücretsiz maske dağıtımının, salgınla mücadele süresince devam edeceği bildirildi.