Ceyhan'da ölüm kavşağı kapatılıyor

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ölümlü kazaların yaşandığı kavşak kapatılacak.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, önceki gün meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki Atakan Özbek'in hayatını kaybettiği Orhan Ekinci Bulvarındaki kavşakta incelemelerde bulundu. Başkan Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın bilgisi dahilinde kontrolsüz kavşağın kapatılacağını söyledi. Başkan Aydar, "Şehir planlarında bulvar üzerindeki orta refüjün tek parça olması gerekirken; bulvar üzerinde belirli noktalarda dönel kavşak olmasına rağmen, geçmiş dönem yöneticilerinin yaptıkları kontrolsüz kavşakların bugün üzücü kazalara neden olduğunu görüyoruz. Ayrıca bulvar üzerinde yan yana üç okul var. Öğrenci ve velilerin rahat geçmeleri için, yaya geçidi ve araçların kontrollü geçmesi için kasisler yaparak, güvenliği arttıracağız. Başka canlar yanmasın, analar ağlamasın diye bu kontrolsüz kavşakları kapatıyoruz" dedi.