Ceyhan'da otomobil hırsızlığı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde gece saatlerinde bir otomobil çalındı.

Olay, İstiklal Mahallesi, Necip Fazil Kısakürek Sokak, üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, O.B.'ye ait 01 SA 030 plakalı otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Araç sahibi otomobilin gece 02.30 sıralarında çalındığını fark etmesi üzerine durumu yetkililere bildirdi. Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek Yumurtalık istikametine kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

O.B. aracını görenlerin polis veya jandarmaya bildirmelerini istedi.