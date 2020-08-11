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Ceyhan'da parklar güzelleşiyor

Ceyhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, parkların ve yeşil alanların bakım, onarım ve peyzaj çalışmalarına hız verdi.


Ekipler, ilçe genelindeki parklardaki eskiyen, yıpranan, kırılan bankları ve kamelyaları onarma, yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İstiklal Mahallesinde başlatılan park yenileme ve peyzaj çalışmaları Ceyhan'ın tüm mahallelerinde devam edeceği bildirildi.


Daha güzel, daha yeşil bir Ceyhan hedefi doğrultusunda yeşil alanlarda temizlik ve bakım çalışmaları başlattıklarını belirten Belediye Başkanı Hülya Erdem; "Yaşanabilir modern bir şehir olmanın yanında yeşil alanlarıyla da zengin bir


şehir görüntüsü hedefliyoruz. Her alanda olduğu gibi parklarımızda peyzaj çalışmalarında da şehrimizi marka şehir haline getirmek için yoğun bir çaba sarf edeceğiz. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürecek” dedi.

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