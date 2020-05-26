İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ceyhan'da rüzgar buğdaya zarar verdi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, şiddetli rüzgar buğday ekili alanlara zarar verdi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, şiddetli rüzgar buğday ekili alanlara zarar verdi.


Adana İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Gürkan Yaşar, Ceyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özer Er ve Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Savaş Öztürk ile yönetim kurulu üyeleri, sıcaktan ve şiddetli rüzgardan zarar gören çiftçileri ziyaret ettiler.


İssırganlı, Karcılar, Soysalı, Tumlu, Sağkaya , Tatlıkuyu, Gümürdülü, Gümüşdere ve Kıvrıklı'da zararın yüksek olduğu belirtildi.


Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Savaş Öztürk, şiddetli rüzgardan ötürü dane dökümünün ortalama yüzde 10 olduğunu belirterek, mahsulünü biçmemiş çiftinin büyük zarara uğradığını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.