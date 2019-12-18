Ceyhan'da sağlık ve temizlik seferberliği

Ceyhan Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin tek seferde bütün mahalleye hizmet fikri ile başlattığı hizmet seferberliği Kurtkulağı ve Kurtpınarı mahalleleri ile devam etti.

Yapılan çalışmayla yaşlıların evleri temizlendi, kişisel bakımları ve sağlık kontrolleri yapıldı, gider boruları temizlendi ve temizlik sonunda tüm mahalle anti bakteriyel dezenfektanlarla arındırıldı. Bundan sonra tüm mahallelerde devam edeceği bildirilen sağlık taraması ve detaylı temizlik çalışmasına Ceyhan Belediyesi‘nin tüm hizmet birimleri ile Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri katıldı.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, temizlik ve sağlık çıkartmasının diğer mahallelerde de devam edeceğini belirterek, "Tüm ekiplerimiz ile birlikte Sarımazı ve Esentepe mahallemizde başlattığımız hizmet seferberliği 250 personel ve 72 araç ile belediyemizin işlerini de aksatmamak için personelimizin tatilinden fedakarlık yaparak Ceyhan'a hizmet veriyoruz. 7 gün 24 saat Ceyhan için çalışıyoruz. Kurtkulağı ve Kurtpınarı mahallelerimizin her köşesi baştan sona temizlendi ve yıkandı. Yollar asfaltlanana kadar acil çözüm gerektiren yerlere yama çalışması yapıldı. Bütün yaşlıların evleri temizlendi, kişisel bakımları yapıldı. Sağlık ekiplerimiz tüm vatandaşlarımıza tansiyon ve şeker ölçümü yaptılar. Kanalizyon giderleri de temizlendikten sonra tüm mahalle antibakteriyel dezenfektanlarla ilaçlandı. Bu proje kapsamında çalışmalar farklı bir mahallede tekrarlanacak. Ceyhan'ı, yaşadığımız şehri pırıl pırıl yapmak için, hastalarımızı yaşlılarımızı yalnız bırakmamak için çalışıyoruz, aynı zamanda farkındalık da oluşturmaya çalışıyoruz. Aynı hassasiyeti vatandaşlarımızdan da bekliyoruz" dedi.