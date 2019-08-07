Ceyhan'da semt kreşleri eğitime başlıyor

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ilçede ilk olan Semt Kreşleri'nde milletine ve değerlerine bağlı bireyler yetiştirmeyi hedeflendiğini belirterek, “Önemsediğim konuların başında geleceğimizin mimarları çocuklarımız ve başımızın tacı kadınlarımız yer almaktadır. Çocuklarına bakmak için çalışamayan kadınlarımızın istihdama katılabilmesi için çocuklarını emanet edebilecekleri güvenli uzman eğitmenler tarafından 12 ay boyunca eğitim verilecek kreşlerimizde eğitim başlıyor. Kreşimizde kendini ifade edebilen, hakkını koruyabilen, başkalarının haklarına da saygı gösteren bireyler yetiştirmeyi arzu ediyoruz. Kreşimizde evlatlarımız kendilerini güvende hissedip sıcak bir ortamda oynayarak öğrenebilecekleri bir kreş olarak faaliyet gösterecek. Kreşimizde çocuklarımızın ihtiyaçlarına uygun eğitim uygulamalarının yanı sıra kavram çalışmaları, İngilizce, müzik ve santranç gibi eğitsel ve sosyal faaliyetler gerçekleştirilecek. Çocuklarımız ülkemizin geleceği. Onlar ne kadar bilinçli, kültürlü, eğitimli olursa Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmamız daha da kolay olacaktır. Her zaman dediğimiz gibi; ülkemiz için, Ceyhan için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

3-6 yaş arası çocukların kayıtlarının yapıldığı kreşte, haftada 5 gün, 12 ay boyunca, tam gün ve yarım gün eğitim verileceği bildirildi.