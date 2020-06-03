Ceyhan'da silah operasyonu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda silah ve mermi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, polis sorumluk bölgesinde yapılan çalışmalar neticesinde K.B. (41) isimli şahsın kendisine ait Ulus Mahallesindeki, annesine ait Konakoğlu Mahallesindeki ikametlerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalar sonucunda, 2 adet tabanca, tabancalara ait 6 adet şarjör, 1 adet uzun namlulu AK-47 şarjörü, 1 adet tabanca namlusu, 123 adet uzun namlulu AK-47 silahında kullanılan fişek, 375 adet 9-19 çapında tabanca fişeği, 29 adet ekili vaziyette Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

K.B'nin gözaltına alındığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.