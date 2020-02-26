İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ceyhan'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Sarısakal Mahallesi'nde H.A. (42) isimli şahsa ait çiftlikte yapılan aramalarda 2 adet uzun namlulu silah, bu silahlara ait 3'ü dolu olmak üzere toplam 6 adet şarjör, 7.62 mm çapında 83 adet dolu fişek, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait içerisinde 13 adet fişek bulunan 1 adet dolu şarjör, 2 adet askeri kamuflajlı içerisinde balistik bulunan hücum yeleği, 2 adet beyaz balistik yelek içliği, yaklaşık 1 kilo uyuşturucu olduğu değerlendirilen sentetik madde ele geçirildi.


Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.