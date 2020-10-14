Ceyhan'da silahlı suç örgütü operasyonunda 3 tutuklama

Adana'nın Ceyhan ilçesinde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 10 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten öldürme, tehdit, haksız kazanç elde etme, uyuşturucu madde ticareti yapma, korku, panik, sindirme yöntemi ile vatandaşlar üzerinde hakimiyet kurma suçlarını işledikleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda O.S. isimli şahıs liderliğindeki silahlı organize suç örgütüne mensup 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organize suç örgütü lideri O.S. ile birlikte suç örgütü üyeleri B.K. ve G.A. tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.