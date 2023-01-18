Ceyhan'da temizlik seferberliği

Adana'nın Ceyhan ilçesinde belediye ibadethane ve taziye evlerini düzenli olarak temizliyor.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, temizlik ekiplerini genişlettiklerini, araç filosunu güçlendirdiklerini belirterek, ilçedeki 186 cami, 2 taziye evi ve Cem Evleri'nin düzenli olarak temizlenmesini sağladıklarını söyledi.

Ceyhanlının emanetinin emin ellerde olduğunu ifade eden Erdem, “Hemşehrilerimin bize emanet ettiği belediyeyi en doğru şekilde yönetmeye ant içtik. Belediye kaynaklarını, halkımızın vergileriyle oluşan bütçeyi yine halkımızın huzuru, refahı ve mutluluğu için kullanıyoruz. Ceyhanlıya hizmet aşkımız artarak devam edecek. Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz” dedi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, salgın hastalıkların baş gösterdiği son yıllarda temizliğin öneminden hareketle ilçenin dört bir yanında temizlik seferberliğine devam edeceklerini sözlerine ekledi.