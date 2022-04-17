İhlas Haber Ajansı

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Ceyhan'da teravih sonrası cemaate tatlı ikramı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde kadınların kendi elleriyle hazırladığı tatlılar, ilçenin tüm camilerinde teravih namazı çıkışı vatandaşlara ikram ediliyor.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kadınların kendi elleriyle hazırladığı tatlılar, ilçenin tüm camilerinde teravih namazı çıkışı vatandaşlara ikram ediliyor.


Ceyhan Belediyesi Funda Avcı Toplum Merkezi ve Kadın Eli personelinin elleriyle hazırladığı tatlıları teravih namazı çıkışı hemşehrilerine ikram eden Belediye Başkanı Hülya Erdem, uygulamanın Ramazan ayı boyunca devam edeceğini söyledi.


İftarda ailelerle buluşan, teravih namazlarından sonra vatandaşlara tatlı ikram eden Başkan Erdem, tatlının dostluğu, iyiliği, paylaşmayı çoğaltması adına sembol olmasını temenni etti. Erdem, “Huzur ve bereket ayı Ramazan boyunca Ceyhan'ın tüm camilerinde teravih namazları çıkışında Ceyhanlı kadınların kendi elleriyle hazırladığı tatlıları ikram etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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