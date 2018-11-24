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Ceyhan'da terör operasyonu: 5 gözaltı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde yapılan bölücü terör örgütü PKK operasyonunda 5 şahıs gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan bölücü terör örgütü PKK operasyonunda 5 şahıs gözaltına alındı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Gurup Amirliği ekipleri bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen şahısları belirledi. Polis, belirlenen zanlıların yakalanması için şafak vakti özel harekat polisinin de katılımıyla operasyon yaptı. Yapılan operasyonda V.B., E.Ö., İ.A., M.S.Ö., Ş.K. yakalandı. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülerek sorguya alındı.

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