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Ceyhan'da terör operasyonu

Adana’nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen bölücü terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen bölücü terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Gurup Amirliği ekipleri bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen şahısları belirledi. Polis, adresleri tespit edilen zanlıların yakalanması için şafak vakti 23 Kasım günü özel harekat polisinin de katılımıyla operasyon yaptı. Operasyonda V.B., E.Ö., İ.A., M.S.Ö. ve Ş.K. adlı şüpheliler yakalandı.


Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülerek sorguya alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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