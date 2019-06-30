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Ceyhan'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde iki araç ve motosikletin karıştığı trafik kazasında 20 yaşındaki Veysel Kıyar hayatını kaybetti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki araç ve motosikletin karıştığı trafik kazasında 20 yaşındaki Veysel Kıyar hayatını kaybetti. Yanında bulanan Ali Tüzün ise ağır yaralandı.


Kaza, Esentepe otoban bağlantısı kavşağı sanayi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sanayi Sitesi yönünden otoban bağlantı yoluna kontrolsüz çıktığı iddia edilen Osman Ç. yönetimindeki 27 FG 811 plakalı kavun yüklü araç, İrfan T.'nin kullandığı 80 FA 416 plakalı araca, o araç da önünde seyir halindeki akrabaları Ali Tüzün ve Veysel Kıyar'ın kullandığı motosiklete çarptı.


Olay yerine gelen ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan 20 yaşındaki Veysel Kıyar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Ali Tüzün'ün tedavisi devam ederken, araç sürücüleri gözaltına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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